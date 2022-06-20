شكرا لقرائتكم خبر عن الواد وأبوه والمعادلة صفر وبونزو.. أفلام تعيد الزعيم وصبحى والفخرانى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الفني بين الوقت والآخر مفاجآت عدة، ويظهر نجوم جديدة ويغيب نجوم آخرين، ولكن مهما حدث ومر الزمن هناك فنانين كبار موجودون فى قلوبنا ويعشقهم الجمهور وبمجرد ظهورهم هو بمثابة عودة للحنين، لعل أبرز هؤلاء النجوم هم الزعيم عادل إمام والفنان الكبير محمد صبحى والفنان الكبير يحيى الفخرانى، وهو ثلاثة نجوم من العيار الثقيل قرروا بعد طول انتظار العودة للسينما مرة أخرى بعد غياب لعدد كبير من السنوات.



يحيى الفخرانى

يحيى الفخرانى

كشف الممثل القدير يحيى الفخرانى عن مفاجأة يحضرها لجمهوره، وهى عودته للسينما بعد غياب 24 عاماً، عبر فيلم يحضر له يحمل اسم "بونزو"، قائلاً إنه يخضع للكتابة النهائية حاليا، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق.

وأضاف الفخراني، خلال استضافته وزوجته ببرنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس، إن الفيلم فكرته مختلفة تماما، وإلا لما قرر العودة للسينما من خلاله فى هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه فى مرحلة الكتابة النهائية بعد مراحل بدأت قبل فترة، واكتفى بذلك حوله رافضًا الإفصاح عن ما هو أكثر من ذلك.



عادل امام

عادل إمام

يعود الزعيم عادل إمام للسينما مرة أخرى بعد فترة غياب 12 عامًا، حيث أكد المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، أن "الزعيم" سيعود إلى السينما قريبًا بفيلم جديد يحمل عنوان “الواد وأبوه” ويشاركه نجله محمد إمام ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج رامي إمام.

وتابع عصام إمام: "عادل إمام متحمس جدًا للعودة إلى السينما، وفيلم الواد وأبوه حتى الآن مجرّد فكرة، وتم تأجيل تنفيذها بسبب انشغال محمد عادل إمام بتصوير فيلمه الجديد (عمهم)، الذي سيعرض في عيد الأضحى المقبل".



محمد صبحى

محمد صبحى

كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن قرار عودته للسينما بعد غياب 31 عامًا، قائلاً: "قرار عودتي للسينما بيدرس منذ سنوات ولم أعتزل السينما وإنما توقفت عام 1989 بسبب انتشار أفلام المقاولات، مضيفاً: وجدت نفسي بعد 31 عاما أمام فيلم لابد من تقديمه هايكون اسمه (المعادلة صفر) وكتبت السيناريو والحوار الخاص به أمينة مصطفى وإخراج أميرة الرفاعي".