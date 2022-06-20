شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يتلقى عزاء والده فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الفنان أحمد فتحى عزاء والده غدًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى وافته المنية أمس وتم تشييع جثمانه من مسجد الحصرى، حيث كتب فتحى على حسابه بموقع إنستجرام: "غدًا عزاء والدى فى مسجد الشرطة - الشيخ زايد (رجال ونساء) قاعة الرزاق.. شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها فى عزيز عليكم".



احمد فتحى

وشيع الفنان أحمد فتحى جنازة والده الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد الحصري بأكتوبر، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد وريهام عبد الغفور، وبيومى فؤاد، والمخرج معتز التونى، والمخرج شادى على الذين حرصوا على مساندة صديقهم أحمد فتحى في هذه اللحظات.

وأعلن الفنان أحمد فتحى وفاة والده أمس الأحد، من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حيث ودعه من خلال صورة له بصحبته، علق عليها بكتابة: "وداعًا والدى الحبيب".

وكان الفنان أحمد فتحي حل ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفي على الكشوطى، وذلك بعد عرض فيلم "حامل اللقب"، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، بختام مهرجان مالمو للأفلام العربية في دورته الـ12 بدولة السويد، وقال أحمد فتحي خلال اللقاء: فكرة عرض فيلم كوميدي بالمهرجان أمر جيد، فالأفلام الجماهرية عموما ستزيد من جماهرية المهرجانات، فالنجوم المحبوبة ستجذب الجماهير وستجعلهم يشاهدون باقي أفلام المهرجان وليس الفيلم الكوميدي الذين أتوا من أجله فقط".

وأضاف الفنان أحمد فتحي: "أحلم بعمل مهرجان للأفلام الكوميديا، وأنا أحاول دائمًا تقديم أعمال متنوعة بين التراجيديا والكوميديا ولكن معظم الفرص التي تعرض على تكون كوميدية، وأي ممثل بالتأكيد يحلم بتقديم الدور الرئيسي لكن النجاح الحقيقي أن تقدم كل دور بنفس الجودة دون النظر لحجمه ولكن الأهم هو تأثيره، والنجاح الحقيقي بالنسبة لي أن يناديني الناس في الشارع باسم الشخصية التي أقدمها فالممثل الذي لم ينادى باسم أي شخصية قدمها "لسه مجاش".

فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتورة.