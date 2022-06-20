لأنك بدايتى وحبك هدايتى.. "بطلة حكايتى" أحدث أغانى على الحجار

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان على الحجار من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بطلة حكايتى"، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وتقول كلمات الاغنية: "لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي.. يا بطلة حكايتي.. وسر الحياة"

من ناحية أخرى يستعد على الحجار لحفله الغنائى المقبل، يوم السبت 2 يوليو 2022، فى المسرح المكشوف بالمنارة، وذلك بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافى.



البوستر التشويقى للحفل

فى نفس السياق، كان الحجار قد طالب جمهوره باختيار الأغانى التى يفضلون الاستماع لها لغنائها بالحفل، وذلك من خلال فيديو له، قائلا: "اتعودت فى كل حفلة إنى أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل الأغانى التى نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا، وغالبا ببعت لهم قبل الحفل بـ10 أيام.. المرة دى أوركسترا كبير ولازم يكون فى وقت كافى لكتابة النوت الموسيقية".

وأضاف: "فقلت المرة دى لازم تشاركونى باختياراتكم، اللى نفسه فى أى أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجرى عليها بروفات إن شاء الله.. هننتظركم فى الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة".