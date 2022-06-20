شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشقنقيرى معتذرًا لزوجته: آسف من كل قلبى على أى تصرف جرحك فى غيابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان محمد الشقنقيرى لزوجته عن الأزمة التى حدثت مؤخرًا وانتشار علاقته بالموديل رحيل ذكرى، حيث نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عددًا من الصور التى تجمعه بزوجته وعلق فى رسالة مطولة: "بحبك وآسف من كل قلبي، آسف علي أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك".

وأضاف الشقنقيرى: "آسف على دخولي في تفاهات خلال انفصالنا، كان لازم أعمل لغيبتك ألف حساب، وكان لازم أقدر الأمور أحسن من كده.. حتي في طلاقنا أقحمتك في معاركي الخاصة، وبرضه كنتي سندي الوحيد زي ما طول عمرك سند وضهر، آسف عمري كله الي جاي، بس إلي بينا أكبر بكتير من كل ده، إحنا بينا مش عشرة سنة ولا اتنين إحنا بينا عشرة 25 سنة، بينا بيت وحياة وولاد وعشرة عمر".



محمد الشقنقيرى

وتابع محمد الشقنقيرى:"انت حب العمر كله، انت الحب الوحيد في حياتي، أنا وعدتك واحنا بنرجع إني عمري ما هاجرحك في يوم من الأيام، وللأسف مافيش كام شهر ودخلتك في دوامة ملكيش ذنب فيها، وفي وقت حتي مكنتوش موجودة في بس برضة كان لازم أخد بالي كويس أنا بعمل ايه وبتعامل مع مين وازاي، وبرضة إنت الوحيدة الي واقفة معايا مش عارف أقولك إيه ولا اعتذرك ازاي بس أنا حقيقي آسف وحقيقي عمري ما حبيت ولا هاحب ست غيرك بحبك".

قال محمد الشقنقيرى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة صبرى، إنه يلتمس العذر للكثير من الناس الذين لا يعرفون الحقيقة الكاملة فيما يخص أزمته مع الموديل رحيل ذكرى، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ خلال محاميه ونقابة الممثلين، موضحاً:" في فترة انفصالى عن زوجتى، لم أتزوج إطلاقا سواء رسمي أو عرفى، مؤكدا أنه لا يخوض في أعراض أي أحد، والكلمة الأخيرة ستخرج من القضاء.