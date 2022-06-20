شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقها 100 مليون مشاهدة.. "البخت" الأغنية الأكثر استماعًا لويجز منذ انطلاقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته أغنية "البخت" لمغنى الراب ويجز، وذلك خلال أقل من 4 أشهر الماضية، حيث طرح الأغنية عبر قناته على يوتيوب فى 26 فبراير، وثار حولها جدل كبير وأسباب غناء ويجز لهذه الأغنية تحديدًا، حيث تختلف الأغنية نوعًا ما عن الأسلوب الذى امتاز به ويجز، وتألق من خلاله، واكتسب شعبية كبيرة، إلا أن "البخت"، كان لها توجها مختلفًا من ويجز، ومع ذلك حققت النجاح المطلوب.

"البخت" أصبحت رسميًا، الأغنية الأكثر استماعًا ومشاهدة على "يوتيوب"، لأعمال ويجز منذ إنطلاقته منذ عدة سنوات، حيث حققت الأغنية 100 مليون مشاهدة في 4 شهور، بينما لم تصل أى من أغانيه إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات في شهور وسنوات أكثر، ورغم نجاح أغنية "دورك جاي"، إلا أنها حققت 93 في سنتين كاملتين، وأيضا أغنية كيفي كده فقد اكتفت بـ 37 مليون مشاهدة.

"البخت" تدور قصتها حول شاب يحب فتاة، ولكنه حب من طرف واحد، فيبدأ فى التفكير لماذا لا تبادله نفس الحب بنفس القدر.