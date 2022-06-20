شكرا لقرائتكم خبر عن هل ألقت جنيفر لوبيز ملابس بن أفليك بعدما انتقل للعيش معها.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تجبر النجمة العالمية جنيفر لوبيز حبيبها النجم بن أفليك أن يرتدى ملابس على ذوقها؟ تزعم إحدى الصحف أن الممثلة أخذت جرافة إلى خزانة ملابس أفليك بمجرد ان انتقل للعيش معاها وتخلصت منها.

وذكر تقرير لمجلة Woman’s Day هذا الأسبوع، أن جينيفر لوبيز، أعطت بن أفليك مظهرًا جديدًا تماما، وتقول المصادر إن لوبيز جعلت خطيبها يتحول كليا، وقال المصدر، "ألقت جين ما لا يقل عن أربعة أخماس ملابس بن"

بينما يذهب موقع آخر إلى ان هذا التقرير غير صحيح، لأنه من المسلم أن هناك فرقا ملحوظًا بين أسلوب أفليك قبل وبعد عودته للوبيز، إذن، لماذا يرتدي ملابس أنيقة فجأة؟ السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أنه يتبع خطيبته العصرية والتي تعتبر أيقونة موضة، كما أنها تحب الملابس الرجالى وتعرف بأساليبها جيدا.

ونشرت جينيفر لوبيز تكريمًا رائعًا لخطيبها بن أفليك في عيد الأب، والذى تضمن فيديو مجمع لهما طوال علاقتهما، وأثناء تشغيل اللقطات والصور توضح النجمة البالغة من العمر 52 عامًا أنها تحب حياتها المهنية ولكن لا شيء يرضيها أكثر من كونها قادرة على بناء أسرة مع شخص تحبه بعمق وتفاني بنفس القدر لعائلتها، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضافت: "أنا أحب فكرة المستقبل وما يمكننا أن نخلقه، لكنني أريد حقًا فقط الاستمتاع باللحظة والبقاء حاضرة فيها بقدر ما أستطيع"، وتابع بنشر لقطات وصور من المشاهد التي قاموا بها في العرض الأول لفيلم ‪The Last Duel‬ في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر الماضي و 2022 ‪Met Gala‬.