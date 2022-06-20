محمد الشقنقيري يقدم اعتذارا لزوجته : ” كان لازم أعمل لغيبتك ألف حساب “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:56 مساءً - وجه الفنان ” محمد الشقنقيري ” اعتذارا لزوجته وأم أولاده في منشور له عبر حسابه على فيس بوك وذلك على خلفية أزمته مع عارضة الأزياء ” رحيل ذكري ” التي زعمت منذ فترة زواجها منه بشكل غير معلن وانفصاله عنه بعد مرور 14 شهر على زواجهما .

حيث نشرت رحيل ذكري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعها بمحمد الشقنقيري في مناسبات وأماكن مختلفة لتؤكد على ارتباطهما .. إلا أن الأخير أنكر ذلك وأعلن لجوئه إلى القضاء بتهمة التشهير وأكد على عدم زواجه بأي شكل من الأشكال على زوجته .

وكتب محمد الشقنقيري في اعتذاره لزوجته : ” بحبك وآسف من كل قلبي .. آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك .. آسف على دخولي في تفاهات خلال انفصالنا .. كان لازم أعمل لغيبتك ألف حساب، وكان لازم أقدر الأمور أحسن من كده ” .

وتابع : ” حتى في طلاقنا أقحمتك في معاركي الخاصة وبرده كنتي سندي الوحيد زي ما طول عمرك سند وضهر .. آسف عمري كله اللي جاي، بس اللي بينا أكبر بكتير من كل ده .. احنا بينا مش عشرة سنة ولا اتنين احنا بينا عشرة 25 سنة .. بينا بيت وحياة وولاد وعشرة عمر ” .

وأضاف الشقنقيري : ” أنت حب العمر كله .. أنت الحب الوحيد في حياتي .. أنا وعدتك واحنا بنرجع إني عمري ما هجرحك في يوم من الأيام، وللأسف مفيش كام شهر ودخلتك في دوامة ملكيش ذنب فيها، وفي وقت حتى مكنتيش موجودة فيه ” .

واختتم : ” بس برده كان لازم اخد بالي كويس أنا بعمل إيه وبتعامل مع مين وازاى! .. وبرده انتي الوحيدة اللي واقفة معايا .. مش عارف أقولك إيه ولا اعتذر لك إزاي !!! بس أنا حقيقي آسف وحقيقي عمري ما حبيت ولا هحب ست غيرك .. بحبك ” .