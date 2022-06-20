تطورات قضية كيكي نيلسون ضد طليقها الفنان سيد رجب

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:56 مساءً - أعلنت الأمريكية ” كيكي نيلسون ” طليقة الفنان المصري ” سيد رجب ” فوزها بالدعوى القضائية التي كانت قد أقامتها ضده للمطالبة بحقوقها المادية بعد انفصالهما .

حيث قضت المحكمة بتمكين كيكي نيلسون من قطعة أرض في منطقة دهشور كانا يشتركان في امتلاكها .

والتي أشارت نيلسون في تصريحات لها في وقت سابق إلى أن طليقها سيد رجب كان قد طردها منها ومنع دخولها إلى تلك المزرعة كما ينكر حقوقها أيضا .

وكتبت كيكي نيلسون في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك معلنة هذا الخبر : ” أنا الحمد لله كسبت القضية بالمشاركة ” .

وتابعت : ” القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب الأرض في دهشور .. الأرض اللي بنيتها وتعبت فيها والحمد لله .. وأشكر محاميني.. ولكلكم اللي سندتوني بالحب والتشجيع ” .