” أحلى خبر سمعته ” .. فنانة مصرية شهيرة تكشف عن سعادتها بتأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:56 مساءً - أعربت الفنانة ” عبير الشرقاوي ” في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك عن سعادتها بقرار تأجيل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي والتي وصفته بمهرجان (العري العالمي) .
فكتبت عبير الشرقاوي في منشورها : ” أحلى خبر سمعته من سنة .. إلغاء مهرجان العري العالمي ” .
وفي منشور آخر لها كشفت عن أسباب سعادتها بهذا القرار فقالت : ” ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟؟ .. علشان كان فى مبارزة مع الله وعند وإصرار على الفحش ” .
وتابعت عبير الشرقاوي : ” مبسوطة علشان بخاف من الآية دى (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ” .
وأضافت : ” وبخاف كمان من الآية دى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) ” .
يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي كانت قد أعلنت في بيان لها تأجيل فاعليات الدورة السادسة من المهرجان والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 13 – 21 أكتوبر القادم إلى أجل غير مسمى .
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