تأجيل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي ” لأجل غير مسمى “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 03:51 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فاعليات الدورة السادسة من المهرجان والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 21 أكتوبر القادم إلى أجل غير مسمى .

وجاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه المهرجان على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً .

مع الأخذ في الاعتبار للتحديات والظروف العالمية بالوقت الحالي والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى له ولكي يستكمل المهرجان دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية هامة .

كما صرجت إدارة المهرجان بأنه سيتم وضع قائمة متنوعة من المدعوين لضمان تبادل الخبرات بين كافة الأجيال والجنسيات المهتمة بصناعة السينما التي لاطالما تصدرت مصر ساحتها عربياً وإقليمياً وهو ما قد يتعذر تحقيقه في ظل الظروف العالمية الراهنة .

وأشارت إلى أن هذا التأجيل سوف يساعد في وضع استراتيجية متكاملة للدورة السادسة ترتقي إلى التوقعات المتزايدة من المهرجان لتسمح بالتركيز على الجانب الفني والسينمائي في الدورات المقبلة .

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فاعليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة .