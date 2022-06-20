شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلاً غنائياً في قبرص يوم 6 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا، حفلا غنائيا في قبرص يوم 6 أغسطس الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



إليسا

وكانت إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت النجمة إليسا قد شاركت النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة أنت