شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين رياضية عنيفة لمحمد لطفى للتخلص من كرش "طرزان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفنان محمد لطفى مجموعة من التدريبات البدنية العنيفة، وذلك من أجل إنقاص وزنه الزائد، حيث ظهر محمد لطفى بوزن زائد عن الشكل الطبيعى له، وعلق على الفيديو، "بسم الله بداية القضاء على كرش المعلم طرزان"، وهو أحد الأدوار التي قدمها خلال شهر رمضان الماضى.



تدريبات البوكس



تدريبات الحبل



تدريبات لطفى

وكان محمد لطفى قد حل ضيفا على برنامج " سهرانين"، منذ فترة مع النجم أمير كرارة، حيث تحدث لطفى عن بعض تفاصيل حياته قائلا، "ولادى مديهم الحرية الكاملة انهم يعملوا الحاجات اللى تعجبهم وأنا اساعدهم فيها، وابنى عمر عنده 15 سنة وبيحب التمثيل وفى مرة جالى اوردر تصوير ولقيته بيقولى مفيش معاك مشهد يا نجم".

وشارك محمد لطفى في الموسم السينمائى الماضى، في فيلم "العنكبوت"، بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

وكان محمد لطفى قد حل ضيفا على برنامج " سهرانين"، منذ فترة مع النجم أمير كرارة، حيث تحدث لطفى عن بعض تفاصيل حياته قائلا، "ولادى مديهم الحرية الكاملة انهم يعملوا الحاجات اللى تعجبهم وأنا اساعدهم فيها، وابنى عمر عنده 15 سنة وبيحب التمثيل وفى مرة جالى اوردر تصوير ولقيته بيقولى مفيش معاك مشهد يا نجم".

وشارك محمد لطفى في الموسم السينمائى الماضى، في فيلم "العنكبوت"، بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.