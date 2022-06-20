شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة منى إش إش تدخل العمليات ووالدها يطلب من الجمهور الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموسيقار حسن إش إش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه بابنته الفنانة منى إش إش، ومعلقًا: منى توأمى في العمليات الآن أدعو لها ولكل مريض وعفا الله عنا وعنكم"، ولم يفصح حسن إش إش عن تفاصيل العملية التي تقوم بإجرائها.





كانت الفنانة منى إش إش قد دافعت مؤخرًا عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى ، بعد انتشار فيديو خلال حفل زفافها على مصطفى القاضى، منذ عدة أيام، وهى تقوم بطرد بعض حضور الفرح من المعازيم، مؤكدة أنها قالت لهم للمندسين والمتطفلين انزلوا من المسرح وليس طردهم كما أشاع البعض، مشيرة إلى أنها طلبت منهم إفساح المكان لها ولعريسها، قائلة: "اللى غلط فى بنتى ربنا ينتقم منه".

وكتبت منى إش إش، عبر حسابها على إنستجرام: "ماهيتاب بنت بلد جدعة ومحترمة وحنونة واللى يعرفها هايأكد كلامى، أولا هى قالت للمتطفلين المندسين اللى إحنا مانعرفش مين دول وهجموا علينا زى الجراد وزحموا المكان على المسرح وقفوا ورانا وأدامنا كأنهم أصحاب الفرح، غير اللى كانوا تحت مع المعازيم قالتلهم انزلوا من على المسرح، مش اطلعوا برة زى عناوين المواقع الإلكترونية كاتبه عشان تلفت النظر، اسمعوا كلامها بتقول إيه وركزوا"