شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأب بمجموعة صور لوالدها الراحل: وحشتنى قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الاحتفال بعيد الأب، الذى يحتفل به العالم تلك الفترة مع اختلاف الأيام، وشاركت مجموعة صور متفرقة لوالدها الراحل، سمير غانم.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، تقول: "أجمل اب في الكون، ربنا يرحمك ويسعدك يارب".



حساب دنيا سمير غانم

في سياق آخر، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الذى تقام دورته الثامنة والثلاثين خلال الفترة من 5- 10 أكتوبر القادم برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة إهداء اسم الفنان الراحل الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز وسام فارس الكوميديا خلال حفل افتتاح المهرجان الذى يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.



سمير غانم

تتسلم الوسام ابنة الفنانين الراحلين؛ النجمة دنيا سمير غانم بعد تسلم درع تكريمها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط وصناع السينما فى مصر والوطن العربى وأوروبا.

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة قد قررت تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان المقرر إقامتها خلال الفترة من 5- 10 اكتوبر 2022.

وأكد الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان أن تكريم دنيا سمير غانم تقرر أن يكون خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان المقرر إقامته في الثامنة مساء الثلاثاء 5 أكتوبر بقاعة الاحتفالات الكبري بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والفنان الكبير محمود حميدة الذي تحمل الدورة المقبلة اسمه تقديرا لعطائه السينمائي الكبير، وبحضور حشد كبير من صناع السينما المصرية والعربية والمتوسطية.