شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تكشف عن إصابتها بتمزق فى الأربطة.. وتؤكد: كل اللى يجيبوا ربنا كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أمينة، عن إصاباتها بتمزق فى الأربطة، عبر حسابها على فيس بوك، وقالت أمينة: "جماعة الناس اللي مفكرة أن العيشة وردي وياما هنا ياما هناك، إحنا برضو بني آدمين وبنتعب وبيحصل انتكاسات زي أي حد، ودي حاجة حصلت غصب عني ورغم أني كنت بتحمل على نفسي عشان خاطر فيه ناس جاية عشان تشوفني مارضتش أمشي ونتيجة تحملي علي رجلي أني جالي تمزق في الأربطة".

وتابعت: "كل ده مش مهم قد ما مهم أوى أني لقيت ناس كتير الحمد لله بتبعت تسأل عليا وتطمن عليا، وناس تانية بتشتم فيا وشمتانة فيا وبتقول أحسن ما تقطع، أحسن دي بتترقص، أحسن دي مش عارف أيه؟! ليه كل ده؟! ليه الغل والحقد ده؟ ليه الكره غير مبرر ده؟! جماعة إحنا أبسط من كده بكتير وأي شو إعلامي بيظهر قدامكم اوعوا تتخدعوا فيه أنا أمينة أختكم وبنتكم ومكنتش متوقعة ألقى فيه ناس كتيرة كده جواها غل وحقد من نحيتي ليا، ربنا يهديكم ويبعد عننا النفوس المريضة دي يا رب".

وعلقت المطربة أمينة على إصابتها فى تصريحات لـ"الخليج 365": قائلة: الحمد لله على كل حال، وكل اللى يجيبه ربنا كويس، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج لها طمئنها.





وأكدت مؤخرًا المطربة أمينة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها أحييت عدة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ورفعت شعار كامل العدد، مشيرة إلى أنها سعيدة بتلك الحفلات التي أضافت لها الكيثر في مشوارها الغنائى واستقبال الجمهور لها

وطرحت مؤخرًا المطربة الشعبية أمينة، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صباحو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان وليد سماره، وتوزيع محمد حريقة.

وقبل أغنية "صباحو" طرحت اغنية "احنا الجامدين" التي قدمتها مع مطرب المهرجانات إسلام شيندى من كلماته وألحانه وتوزيع خليل وهى ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، التى طرحت منه إلى الآن مايقرب من 10 أغانٍ.

وكانت المطربة الشعبية أمينة، قد طرحت أغنية "النفسية تعبانة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.