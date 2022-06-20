شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز: أنا وزوجى أصدقاء من 12 عاما.. واتوجعت أن أمى ماكنتش معايا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل بهاء نبيل، وتحدثت خلاله عن بداية معرفتها بزوجها "مصطفى" قائلة: "مصطفى مهندس معمارى من خارج الوسط الفني، وهو من أصدقائى المقربين من 12 سنة، وكان مستحيل انه يخطر في بالنا أننا نرتبط في يوم من الأيام لأن إحنا أصدقاء بجد ومكنش في أى فكرة إن يكون في أى قصة حب أو ارتباط".

وأضافت دنيا عبد العزيز: "جوازنا مش تقليدى ولكن هى حاجة كبرت جوانا من غير ما ناخد بالنا ومصطفى بثق فيه وبحكيله كل تفاصيلى وبحس معاه بالأمان، بالإضافة إلى علاقته بوالدتى هي كانت بتحبه وهو بيحبها، ودى من ضمن الحاجات اللى زرعت جوايا محبة من غير ما أخد بالى، وعمل خطط مع أهلى وسافر عشان يتقدم ليا يعنى تقدر تقول خدنى على خوانة".

وتابعت: "مصطفى إنسان مميز جدًا، وراجل جدع وصاحب صاحبه وكريم وذكى وبيعرف يحترم كل الناس وبيحب الخير لغيره ودى حاجة بحبها فيه من زمان أوى لأنه بيفرح من قلبه لنجاح الناس وده بيدل انه جواه معدن نضيف وفى تفاصيل بينا مشتركة عشان كده احنا متفاهمين".

وعن هل هناك صلة قرابة بينها وبين الفنانة المعتزلة نسرين بعد حضورها عقد قرانها قالت دينا عبد العزيز: "هما بالنسبة ليا ولمصطفى اكتر من أهل وهما قريبين منى ومن مصطفى، وكانوا من الناس اللى دعموا الفكرة ورحبوا بيها ووافقوا جدا ولما اخدت رأيهم قالولى ده أحسن حاجة هتعمليها وانه أحسن حد فى الدنيا، فأنا بعتبرهم أهلى مش مجرد فنانين كبار ولهم قيمة كبيرة".

وعن دموعها أثناء زواجها ووضع صور والدتها في عقد القران قالت دنيا عبد العزيز: "الفرحة مش بتكمل دلوقتى خلاص في كل حاجة، وده شيء طبيعى بالنسبة ليا وكل اللى يعرفونى يعرفوا علاقتى بوالدتى عاملة ازاى، وحقيقى كل لحظة حلوة بتوجع فيها، فمثلا لما بطلع استلم جايزة المفروض أكون مبسوطة لا أنا بتوجع عشان امى مشافتنيش وأنا بستلمها، او لما كنت بتجوز المفروض أكون فرحانة بس امى مش موجودة وانا بتجوز، وأول يوم عرض لمسرحية "زقاق المدق" كنت تعيسة ان أمى مش موجودة في أول صف وبتسقف ليا، القصد من كلامى ان كل لحظة نجاح الفرح فيها بيكون وجع، وانا راضية بقضاء ربنا".