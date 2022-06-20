الموت يفجع فنان مصري شهير في والده

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد فتحي ” يوم أمس الأحد عن وفاة والده في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة للفنان أحمد فتحي تجمعه بوالده الراحل .. وكتب في تعليقه عليها ناعيا الفقيد : ” وداعا والدي الحبيب ” .

وحرص الفنان ” هشام ماجد ” على تقديم التعازي لزميله أحمد فتحي في منشور له عبر حسابه على فيس بوك كاشفا من خلاله عن موعد ومكان صلاة الجنازة والمقرر إقامتها ظهر اليوم الإثنين .

فجاء في المنشور : ” البقاء لله .. والد صديقي الفنان أحمد فتحي في ذمة الله .. صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري .. الرجاء الدعاء للمتوفي وقراءة الفاتحة ” .