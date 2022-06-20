أول ظهور إعلامي للفنانة ” داليا إبراهيم ” بعد 10 سنوات من الاعتزال

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” في حلقة برنامجها (كلام الناس) الفنانة ” داليا إبراهيم ” وذلك في أول حوار لها بعد 10 سنوات من اعتزالها للفن والظهور الإعلامي .

وتحدثت الفنانة داليا إبراهيم عن اعتزالها وابتعادها عن الفن منذ 10 سنوات حيث قدمت آخر عمل درامي لها والذي لم يذاع إلى الآن مشيرة إلى أنها منذ 6 سنوات كانت قد قدمت حلقة منفصلة بأحد الاعمال .

وتابعت : ” في الأول مكنتش معتزلة، بعدت بس عن الوسط الفني .. إنما من سنة ونص بس قولت إن أنا هعتزل وقولتها على استحياء، يعني مقولتش إن أنا هعتزل واديت مبررات ” .

وأضافت : ” الناس كانت متخيلة إن أنا بعدت عشان ظروف، مكنش فيه ظروف .. أنا كنت قاعدة في البيت بس مش أكتر والبعد مكنش مني، يجوز من صناع الأعمال ” .

وأشارت الفنانة داليا إبراهيم إلى انها في تلك الفترة عملت في مجالات أخرى مثل السياحة والحصول على دورات وفي مجالات تخص المحاماة .. ومؤخرا اتجهت إلى التأليف فقامت بكتابة 3 سيناريوهات ورواية تتمنى نشرها قريبا .