كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” في حلقة برنامجها (كلام الناس) الفنانة ” داليا إبراهيم ” وذلك في أول حوار لها بعد 10 سنوات من اعتزالها للفن والظهور الإعلامي .
وتحدثت الفنانة داليا إبراهيم عن اعتزالها وابتعادها عن الفن منذ 10 سنوات حيث قدمت آخر عمل درامي لها والذي لم يذاع إلى الآن مشيرة إلى أنها منذ 6 سنوات كانت قد قدمت حلقة منفصلة بأحد الاعمال .
وتابعت : ” في الأول مكنتش معتزلة، بعدت بس عن الوسط الفني .. إنما من سنة ونص بس قولت إن أنا هعتزل وقولتها على استحياء، يعني مقولتش إن أنا هعتزل واديت مبررات ” .
وأضافت : ” الناس كانت متخيلة إن أنا بعدت عشان ظروف، مكنش فيه ظروف .. أنا كنت قاعدة في البيت بس مش أكتر والبعد مكنش مني، يجوز من صناع الأعمال ” .
وأشارت الفنانة داليا إبراهيم إلى انها في تلك الفترة عملت في مجالات أخرى مثل السياحة والحصول على دورات وفي مجالات تخص المحاماة .. ومؤخرا اتجهت إلى التأليف فقامت بكتابة 3 سيناريوهات ورواية تتمنى نشرها قريبا .
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور إعلامي للفنانة ” داليا إبراهيم ” بعد 10 سنوات من الاعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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