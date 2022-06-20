في تصريحات مثيرة للجدل .. ياسمين عز عن هذه الفنانة : ” فاتن حمامة الجيل الحالي “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 مساءً - دافعت الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها كلام الناس عن الفنانة ” ياسمين صبري ” على خلفية التصريحات التي أدلى بها المخرج ” سامح عبد العزيز ” في بيان له عن سبب عدم مشاركة ياسمين في مسلسله الجديد “(الشادر) والذي كانت قد تعاقدت على بطولته .

فبعد أن أعلنت ياسمين صبري منذ أيام عن اعتذارها عن بطولة العمل رد المخرج سامح عبد العزيز على ذلك نافيا أنها اعتذرت ولكن تم الاستغناء عنها وذلك لعدم ملائمتها للدور والشخصية على حد قوله وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها .

وعلقت ياسمين عز على ذلك مشيرة إلى أن ياسمين صبري اعتذرت عن المسلسل في هدوء ودون الكشف عن الأسباب .. وأن بعض المواقع هي التي تطوعت وخمنت أسباب الاعتذار .

وتابعت حول تصريحات سامح عبد العزيز : ” مينفعش حد يطلع يقول إنها معتذرتش ولا حاجة وإنه تم استبعادها علشان مش مناسبة للشخصية أو مش هتعرف تعمل الدور .. ده مينفعش ومش مقبول ” .

وأضافت : ” لما نيجي نتكلم عن حد بقالو كتير بيمثل ونجمة زي ياسمين صبري مينفعش نقول كده .. حضرتك مش بتتكلم عن وجه جديد أو ممثلة لسه طالعة أول امبارح .. طب ليه من الأول اصلا تم اختيارها ” .

وأشارت الإعلامية ياسمين عز إلى أنه ومنذ فترة هناك حملة ممنهجة للهجوم على ياسمين صبري وغير معروف من وراءها أو السبب لها مضيفة : ” مش قادرة أفهم إيه سر شماتة البعض فيها بالطريقة دي ” .

وأكملت عن ياسمين صبري : ” في حالها، طول عمرها مبتدخلش في اللي مالهاش فيه، مبتعملش مشاكل، معندهاش صراعات مع حد، بيتكلموا عليها ومبتردش، بيقولوا ويعيدوا ويتدخلوا في حياتها الشخصية وفي حياتها الفنية مبتتكلمش ” .

وتساءلت ياسمين عز عن سبب الهجوم على الفنانة ياسمين صبري بشكل متكرر مشيدة بنجوميتها وقالت في رأيها عنها : ” هي قادرة تعمل كل الأدوار مهما كانت صعوبتها .. وموهبة ياسمين موهبة كبيرة ” .

واستطردت : ” لسه مفيش حد قدر يخرج كل حاجة من جواها .. موهبة ياسمين صبري ميختلفش عليها إتنين وهي ماشاء الله عليها عندها القبول والموهبة، والتمثيل مدارس هي بتمثل بهدوء .. ياسمين صبري قد تكون فاتن حمامة الجيل ده ” .