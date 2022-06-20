بالأرقام.. Top Gun أنجح فيلم في مسيرة توم كروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اقترب فيلم الممثل الأميركي توم كروز الجديد “Top Gun: Maverick” من تخطي حاجز المليار دولار في شباك التذاكر، إذ نجح الفيلم في تحقيق إيراداتٍ بلغت 806.4 ملايين دولار حول العالم، ليتخطى النجم الأميركي بهذا الرقم كل أرقامه السابقة وبفارقٍ كبير.

كما أن هذا الفيلم الذي جاء كجزءٍ ثانٍ من فيلم “Top Gun” لعام 1986، استطاع تخطي إيرادات فيلم “Mission: Impossible – Fallout”، الذي صدر عام 2018، واعُتبر في ذلك الوقت أنجح أفلام توم كروز مع إيرادات تجاوزت الـ791 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ومع استمرار عرضه، بات هذا الفيلم قريباً جداً من أول أفلام توم كروز، التي تنضم إلى نادي المليار دولار في شباك التذاكر، بحسب “فوربس”، وحتى لو لم تتخطَّ إيراداته المليار دولار، فإن الفيلم على وشك الوصول إلى 900 مليون دولار على الأقل، رغم عدم عدم وجود إصدار خاص بالصين وروسيا.

وبهذا الرقم أيضاً، أصبحت دراما الأكشن التي أخرجها جوزيف كوسينسكي، وشارك في بطولتها جينيفر كونيلي، ومايلز تيلر، وجون هام، وجلين باول، ثالث أعلى الأفلام إيراداتٍ في هوليوود في عصر ما بعد “كوفيد-19″، فقد سبقه “دكتور سترينج في الكون المتعدد من الجنون” بإيرادات بلغت 930 مليون دولار، و”الرجل العنكبوت: لا عودة إلى الديار” بإيراداتٍ وصلت إلى 1.9 مليار دولار.

وليس هذا فقط، بل إنه ومع تجاوز إيرادات “Top Gun” الـ800 مليون دولار، وجاء أكثر من 400 مليون دولار منها عن طريق شباك التذاكر المحلي في أميركا، فإنه بات أكثر الأفلام ربحًا هذا العام في أميركا الشمالية، والأكثر إيراداتٍ لنجمه محلياً، وقد كان فيلم “War of the Worlds”، في السابق، هو أكبر إجمالي دخل محلي لكروز بإيرادات بلغت قيمتها 234 مليون دولار.

يذكر أن الفيلم تلقى إشادات واسعة من النقاد السينمائيين، ومنحوه تقييمًا جديدًا بنسبة 97% على موقع Rotten Tomatoes، وأشادوا بتأثيراته المرئية المبهرة.

ويجسد توم كروز في الفيلم دور القبطان مافريك ميتشل، الذي تم تجنيده لتعليم جيل جديد من الطيارين المكلفين بتنفيذ مهمة مميتة على أرض العدو.