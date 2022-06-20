من وحي حماتها.. شاهد إطلالة كيت ميدلتون في سباق “رويال أسكوت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سواء كان ذلك عام 1988 أو 2022، فإن موضة البولكا دوت، دائمًا، تكون أنيقة، حيث لفتت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الأنظار في مهرجان “رويال أسكوت”، مرتدية فستانًا أبيض منقطاً بنقاطٍ بنية داكنة من توقيع أحد مصممي أزيائها الجدد، المصممة أليساندرا ريتش.

وأطلت دوقة كامبريدج، صاحبة الـ40 عامًا، في اليوم الرابع من سباق الخيل الشهير، بفستانٍ أعاد للأذهان فستاناً ارتدته حماتها الراحلة الأميرة ديانا، إذ ظهرت بإطلالةٍ مشابهة، كانت من توقيع مصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين في الحدث نفسه عام 1988، أي منذ حوالي 34 عامًا.

ولم يكن ذلك الإلهام الوحيد الذي أخذته الدوقة البريطانية من حماتها الراحلة، بل استذكرت الأميرة الراحلة، من خلال ارتداء قرط متدلٍّ من الألماس واللؤلؤ، تعود ملكيته لها.

وبالعودة إلى التصميم الذي ارتدته ميدلتون، والذي جاء برقبة عالية وأكمام منتفخة وكشكشة كتف دراماتيكية، فهو أسلوب قديم يُباع مقابل 2520 دولارًا، ويوصف بأنه “مستوحى من ثقافة نادي اليخوت في الثمانينيات”. وبينما اختارت ديانا قبعة منقطة وحذاءً ذا كعبٍ عالٍ باللونين البحري والأبيض لحضور “رويال أسكوت”، ارتدت زوجة ابنها قبعةً بنيةً مع زهور بيضاء من تصميم سالي آن بروفان، إلى جانب حذاءٍ ذي كعبٍ عالٍ من جلد الغزال باللون البني من العلامة التجارية “جيانفيتو روسي”، بلغ سعره 725 دولارًا، وكلاتش مطابق.

وتزينت كيت بخاتم زواجها المرصع بالألماس والياقوت، بينما اعتمدت تسريحة الكعكة لشعرها.

وكانت كيت قد وصلت إلى هذا الحدث المهم برفقة زوجها الأمير وليام في عربة، ثم ظهرا وهما يتبادلان أطراف الحديث، ويضحكان معًا على شرفة المكان، بينما يستمتعان بالسباقات مع أقرانهما من أفراد العائلة الملكية.

و”رويال أسكوت” يعد السباق الأشهر من نوعه في المملكة المتحدة، والذي عادةً تفرض فيه قواعد صارمة، خصوصاً في ما يتعلق باللباس، والتي لا تسمح بارتداء الفساتين العارية أو التي تكشف الكتفين والصدر، أو الثياب فوق الركبة، كما أن القبعات وأغطية الرأس الأنيقة والمبتكرة أمر لابد منه.

وامتد هذا المهرجان لهذا العام لمدة خمسة أيام متواصلة بالكثير من التميز والإثارة، التي يشهدها المهرجان في كل عام.