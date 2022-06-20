رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها.. هل تشبهها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة رانيا يوسف بتخرج ابنتها الكبرى نانسي في المدرسة.

ونشرت رانيا يوسف عدة صور برفقة ابنتها، وعلقت عليها قائلة: “أحلى وأجمل يوم في عمري، وننوسة بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولاختك ولابوكي، ونشوفك أسعد وأنجح بنوتة، عمري كله وحياتي ليكي ولاختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامي”.

وتلقت رانيا العديد من التهاني من الجمهور، ومن زملائها في الوسط الفني، متمنين لها ولابنتيها دوام النجاح والتوفيق.

كما علق جمهور رانيا يوسف على وجه الشبه بينها وبين ابنتها، وانقسمت الآراء فهناك من أكد الشبه الكبير بينهما، وآخرون علقوا على الاختلاف في الشكل بين رانيا وابنتها نانسي.

يذكر أن رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل “عالم تاني”، الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم، منهم: فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعي، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نورالدين، سميرة صدقي، ومروة عبدالمنعم، ومجموعة كبيرة من الفنانين

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو، تتعرض لحادث، وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد.