لحظات مؤثرة تجمع سعد لمجرد مع والدته في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطف الفنان المغربي سعد لمجرد الأنظار بزيارته الأخيرة إلى السعودية، وإحيائه حفلا كبيرا في موسم جدة برفقة الفنانة إليسا، ولاقت زيارته تفاعلا كبيرا من الجمهور بعد اصطحابه والدته الفنانة نزهة الركراكي معه.

ونشرت والدة سعد لمجرد الفنانة المغربية نزهة الركراكي، عدة صور لها من زيارتها للسعودية برفقة ابنها، وذلك بعد حضورها معه حفله الأخير في جدة، وشاركت الجمهور لحظات مميزة ومؤثرة لها مع ابنها في الأراضي المقدسة.

وكشفت الركراكي عن أدائها العمرة مع ابنها، ونشرت عدة صور لهما بملابس الإحرام وعلقت قائلة: “قبلة المسلمين، شمس الدين، الحصن الحصين، عشق العاشقين، طمأنينة وسكينة حفظ الله البلد الحرام أم القرى”.

كما نشر أيضاً الممثل المصري حسام داغر عدة صور عبر حسابه على الفيسبوك، كشف بها عن تواجده مع صديقه سعد لمجرد ووالدة الأخير نزهة الركراكي، وأداء العمرة معهما، وعبر عن سعادته للقائه بالثنائي في الأراضي المقدسة وقال: “الحمد لله ربنا كرمني اليوم بعمرة لوالدتي الله يرحمها بصحبة أخويا وحبيبي سعد المجرد ووالدته حبيبتي الفنانة نزهة الركراكي، كانت أجمل صحبة مع أصدقائي وأجمل عمرة ليكي يا حبيبتي، اللهم تقبل منا عمرتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا.. اللهم تقبل دعاءنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا يا رحمن يا رحيم”.

وكان سعد لمجرد فاجأ والدته بالنزول من على خشبة المسرح في حفله بموسم جدة، وذلك من أجل تقبيل يدها والغناء لها، وحاز ذلك الموقف على إعجاب الجمهور، وأشادوا بسعد لمجرد واهتمامه الكبير بوالدته وتعبيره عن حبه لها بهذه الطريقة في حفله الأخير.