شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى حفل بمهرجان السويس للموسيقى والغناء.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب أحمد جمال حفلاً غنائيًا يوم السبت المقبل ضمن حفلات مهرجان السويس للموسيقى فى دورته الأولى التى تقام فى متحف السويس القومى، وتطلقه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويقام على مدار 3 أيام متصلة، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

من ناحية أخرى توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة ما يؤكد الإيمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى، وقالت إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وتابعت أن اختيار متحف السويس القومى لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتى نظرًا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروى جانبًا من حضارة مصر العريقة التى تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.

وانطلق الشهر الماضى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة الشرقية، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.