شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برسالة غامضة.. “مخدتش بالي إنك حد بوشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في بـ”إنستغرام” مقطعاً من أغنية “أيام من حياتي” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، أثارت بها الغموض بين جمهورها خاصة أنهم اعتبروها رسالة منها موجهة لأشخاص بعينهم بعد أزمتها الأخيرة، متسائلين عن هؤلاء الأشخاص، فيما أكد آخرون أنها تقصد طليقها حسام حبيب.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا ليه وإزاي آمنك على نفسي كل ده، ومخدتش بالي إنك حد بوشين كده، أيام من حياتي، ع الفاضي ضيعتها.. كنت صفحة في حياتي، دلوقتي قفلتها.. كان قلبي في حبه ليك.. قرب يضيع نفسه.. وبدال ما يكمل بيك .. أحلام جوايا نقصو”.

يذكر أن المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر قد أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، عن تعاون جديد يجمعه بشيرين عبد الوهاب، حيث كتب يقول: “إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغاني مع شيرين”.

جاء ذلك بعدما أثارت شيرين حالة من الجدل الواسع عندما صرحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام” بندمها الشديد على أغنية “ما تجرحنيش” للشاعر بهاء الدين محمد، الأمر الذي أغضبالأخير وقرر أن يهاجمها بقوة عبر صفحته على “فيسبوك”.