استغرق إعداده سنة كاملة.. كواليس وثائقي الفيفا عن محمد صلاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالتعاون مع المخرج المصري أحمد قدري أولى أفلامه الوثائقية “مو.. رمز عالمي”.

وقرر الفيفا الاحتفال بإنجازات النجم المصري محمد صلاح ومسيرته الكروية التي بدأت من قرية صغيرة في الغربية إلى مصاف العالمية بعشرات الجوائز الفردية آخرها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت اللاعبين والجماهير والنقاد، وهداف الدوري للمرة الثالثة، والعديد من الإنجازات الكبرى مع نادي ليفربول، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

وكشف أحمد قدري كواليس العمل الذي بدأ العمل عليه منذ قرابة سنة، وتم تصويره في أكثر من 6 مدن حول العالم، من القاهرة وقرية نجريج في مصر ونيويورك ونيوأورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية وصولًا إلى ليفربول في بريطانيا.

كما أوضح قدري أن الوثائقي يعد أولى إصدارات منصة “فيفا بلسFifa Plus ” المنصة الرقمة الجديدة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تسعى خلالها لتقديم محتوى رياضي ضخم في شكل مشابه للمنصات الرقمية التي تعرض الأفلام والمسلسلات مثل” نتفليكس” و”شاهد” و”watchit” وغيرها، ولكن تكون مخصصة للمحتوى الرياضي وكرة القدم، ، بينما وضع موسيقاه التصويرية الموزع أندرو منير والمنتج المنفذ للفيلم محمد يوسف.

وقرر الفيفا الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح الثلاثين بطريقة استثنائية لأول مرة تحدث مع لاعب مصري وعربي عبر فيلم وثائقي مدته قرابة نصف ساعة يلخص خلاله مشواره الكروي العالمي مع تضمينه لأفضل أهدافه ولحظات تتويجه وجوائزه مع مقابلات خاصة مع عدد من النجوم وجماهير ليفربول للحديث عنه، شهدت من مصر مشاركة مغني الراب مروان بابلو ولاعبة التايكندو هدايا ملاك، وصانع المحتوى عمرو نصوحي، وعمدة نجريج، بجانب رسام الجرافيتي العالمي بي مايك والكاتب الأمريكي الشهير مارك مانسون.

ويعد فيلم “محمد صلاح” أولى الأفلام الوثائقية للمخرج أحمد قدري، الذي تعاون مع المنتخب المصري في عدة أعمال دعائية وعمل مصورًا رسميًا للمنتخب خلال نهائيات كأس العالم في روسيا.