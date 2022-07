شاكيرا تطرح أغنية جديدة بعد انفصالها عن بيكيه.. هل توجه له رسالة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انفصال “شاكيرا” عن قلب دفاع برشلونة “جيرارد بيكيه”، أصدرت المغنية الكولومبية الشهيرة أغنية جديدة من المتوقع أن تكون ناجحة هذا الصيف.

بحسب موقع Marca، فإن عملها الجديد، الذي يحمل عنوان Don’t You Worry- بالتعاون مع “ديفيد جوتا” وفرقة Black Eyed Peas، الذي سبق لها العمل مع “شاكيرا” في Girl Like Me- سيكون المرة الأولى التي تشترك فيها هذه الأسماء الثلاثة المشهورة عالمياً بأغنية معاً.

صدرت الأغنية في 17 يونيو وتم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانين. بالنسبة للكلمات، يمكن تفسير أجزاء من الأغنية على أنها رسالة إلى الوضع الحالي للمغنية الكولومبية بعد إنفصالها عن والد طفليها “جيرارد بيكيه”. جزء من كلمات Don’t You Worry تقول:



I feel so alive, I’ma live my best life

Do just, do just what I like

Get that, get that, get that press

I was down now I rise up

Head up and my eyes up

I keep getting wiser

Then I realise that everything will be

أشعر بأنني على قيد الحياة، أعيش أفضل حياتي

افعل فقط ، افعل فقط ما يعجبني

احصل على ذلك، احصل على ذلك، احصل على هذا الضغط

كنت محبطة الآن أقوم

رأسي فوق وعيوني فوق

ما زلت أكثر حكمة

ثم أدرك أن كل شيء سيكون

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أغنية لـ”شاكيرا” Te Felicito مع “راو أليخاندرو”، شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المشاهدات بعد انفصالها عن “بيكيه”.