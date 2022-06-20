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محمد إمام يروّج لـ”عمهم” ببوستر جماعي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر النجم المصري محمد إمام عرض فيلمه الجديد “عمهم” في دور السينما بتاريخ 7 تموز (يوليو). وكشف”إمام” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن البوستر الجماعي للفيلم الذي يجمعه مع الفنانين المشاركين فيه، وذلك تمهيداً لعرضه.

وظهر في البوستر النجم محمد إمام، وخلفه باقي نجوم العمل: محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة،رياض الخولي، محمد لطفي، هدى المفتي ،سيد رجب، محمد ثروت،أحمد خالد صالح، الشحات مبروك.

وقد طرح إمام، منذ أيام قليلة البوستر الرسمي الفردي له حيث ظهر إمام، في البوستر وفي يديه “سلاسل حديدية” ويقف خلفه مشجعيه وهم في حماس شديد ويصقفون له.

وجدير بالذكر أن فيلم”عمهم” من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من  سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،محمد ثروت، الشحات مبروك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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