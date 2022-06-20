محامي وريث أحمد زكي يرد على اتهامه بسرقة مقتنيات الفنان الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اتهامه من قبل شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي بسرقة مقتنيات الراحل، وعدم تسليمه جميع المقتنيات، التي كانت بحوزته، حينما كان محاميًا لرامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي، كشف بلال عبد الغني، المحامي بالنقض، على اتهام إيمان زكي، وحقيقة سرقة مقتنيات الفنان الراحل.

وقال بلال عبد الغني في تصريحات صحافية، إنه سلّم جميع المقتنيات التي كانت بحوزته لوزارة الثقافة منذ ما يقرب من عام بمحاضر تسليم مكونة من 123 صفحة تم تسجيل المقتنيات التي تم تسليمها بها، مشيرًا إلى أنه لم يكن معه جميع مقتنيات الراحل، ولكن ما كان لديه قام بتسليمه، ومن ضمنها الخنجر الذهب الذي أشارت إليه شقيقة الراحل وادعت أنه لم يتم تسليمه.

وأضاف: “هي ملهاش صفة تهاجمني بيها، ومجيتوش وأخدتوا حاجته ليه؟ ونضفتوها وروحتوا بيها للوزارة زي ما أنا عملت؟ وليه ماتكلمتوش عن الحاجات اللي كانت مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي؟”.

وأشار المحامي، إلى أنه قام بتصوير فيديو للحظة تسليم مقتنيات الراحل لوزارة الثقافة، مؤكدًا أنه لم يأخذ أي مقابل مادي إثر تسليمه تلك المقتنيات، “كما ذكرت شقيقة الراحل أحمد زكي والتي أكدت أنني أخذت مبلغًا قيمته 120 ألف جنيه”.

وأوضح بلال عبد الغني، أنه قام بتنظيف ملابس وجوائز قام بطلائها عند مختصين بالذهب والفضة تكلفت 120 ألف جنيه، وكان من المقرر أن يأخذ ذلك المبلغ من رامي بركات إثر طلبه تنظيف تلك المقتنيات سابقًا، ولكن عندما قرر ألا أكون المحامي الخاص به، لم يعطني ذلك المبلغ، وعندما طلبت من وزارة الثقافة مبلغ التنظيف لم يردوا عليّ.

وعاتب المحامي رامي بركات وزارة الثقافة، على عدم إقامة متحف يليق باسم الفنان الراحل أحمد زكي أو معرض يضم تلك المقتنيات حتى الآن، بعدما تسلموا المقتنيات منذ ما يقرب من عام، مشيرًا إلى أنها موجودة بخزائن وزارة الثقافة.