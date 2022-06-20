توت غنخ آمون يزين نيويورك سكوير بجوار آمون ستار.

محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

زين الملك الفرعوني المصري توت غنخ آمون، جدارية ضخمة في شوارع نيويورك تايمز سكوير، بجوار المطربة امون ستار ، التي ترتبط بعلاقة وثيقة في كل أعمالها الفنية بالتاريخ الفرعوني المصري، وظهرت في بوستر جديد في الميدان الأشهر في الولايات المتحدة الامريكية للترويج لأعمالها الجديدة، وهو ما لقي تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها بعد نشر تلك الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".



ومنذ ظهورها على الساحة الفنية في مصر ترتبط آمون ستار بعلاقة وثيقة بالتاريخ الفرعوني المصري، حيث التقطت عددا من الصور الشهيرة داخل الأهرامات المصرية وداخل عدد كبير من الأماكن السياحية في مصر، بالإضافة إلى ظهورها الأخير بجوار التمثال الحقيقي لـ توت غنخ آمون في جلسة تصوير لها خطفت بها الأنظار.

وتتعاون آمون ستار لأول مرة مع الموزع الموسيقى دى جى ياسر الحريرى فى تقديم 7 أغنيات مختلفة على طريقة الريميكس، يعيد خلالها الحريرى توزيع أشهر أغنياتها على طريقته الخاصة، مع تقديم آمون ستار للجمهور المصرى عبر سلسلة حفلات غنائية فى أنحاء الساحل الشمالى.

وتأتى جولة الحفلات الحية بعد تبنيها حملة لتشجيع السياحة المصرية عبر كليباتها المصورة، التى حرصت على تصويرها فى أشهر الأماكن السياحية والتاريخية فى مصر مثل الأهرامات ومعبد آمون بجانب قصر شامبليون والهرم الأسود وقصر البارون.

وحرصت آمون على إطلاق كافة أغنيات ألبومها الغنائى الجديد بشكل كليبات مصورة، يتم تصويرها فى إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون فى وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود فى دهشور.