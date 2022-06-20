شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة لـ أنغام قريبًا بتوقيع أمير طعيمة وعمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها الأيام المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرًا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"

يذكر أن النجمة أنغام تحيي حفلاً غنائياً جديداً الجمعة الموافق 24 يونيو الجارى، على مسرح الأرينا بالكويت، ويشارك بالغناء في الحفل الكويتى مطرف المطرف، ومن المقرر فتح باب حجز تذاكر الحفل غدا الأربعاء الساعة 6 مساء.

وأحيت أنغام آخر حفلاتها يوم 4 يونيو الجاري، في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، وظهرت أنغام وهي ترتدي فستانا أسود اللون، ويدها مربوطة خضوعا لأوامر الأطباء، حيث كان ظهورها الأول بعد الأزمة الصحية التي نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وأجرت أنغام جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة، وفي نفس التوقيت أجرت أيضًا جراحة فى رسغ اليد، بسبب مشاكل في أوتار اليد.