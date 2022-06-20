شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يجتمع مع المؤلف محمد سيد بشير في فيلم سينمائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف محمد سيد بشير، إنه يستعد للتعاون مع الفنان محمد رمضان في فيلم سينمائى جديد، من المقرر الإعلان عن تفاصيله بمجرد عودة الأخير من حفلاته الغنائية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على اسم المخرج حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل في أقرب وقت.

وقدم محمد رمضان آخر أفلامه "الديزل" عام 2018 والذى شارك في بطولته ياسمين صبرى، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، فيما عرض له عام 2018 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017 وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.

يشار إلى أن أخر أعمال محمد سيد بشير، فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد علاء الديب.