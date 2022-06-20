ركز في الملامح جيدًا لتعرفه: هذه الطفل أصبح الآن ممثل مصري اشتهر بخفة دمه؛ وقدم أشهر ثنائية كوميدية مع النجم أشرف عبدالباقي.. فمن هو؟

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:51 صباحاً - نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة لفنان مصري شهير جدًا وهو طفل يبلغ من العمر عامين، وقالت أنه ممثل معروف اشتهر بخفة دمه وقدم أشهر ثنائية كوميدية مع النجم أشـرف عبدالباقي.

إنه الفنان المصري سامح حسين الذي فاجأ جمهوره ومتابعيه وقام بنشر صوره نادرة له وهو صغير بأول عمره في مرحلة الطفولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك “.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، وتفاعل معها المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بخفة ظل الفنان المصري منذ تلك المرحلة العمرية المبكرة.

صورة نادرة من طفولة الفنان سامح حسين

بدايات سامح حسين:

الممثل الكوميدي سامح حسين ولد في 16 ديسمبر في عام 1975م في حي شبرا في مدينة القاهرة، درس في مدارس القاهرة من الابتدائية حتى الثانوية العامة، ثم درس في كلية الحقوق جامعة القاهرة ثم كلية الآداب قسم مسرح، عمل كمساعد مخرج لفترة طويلة وصلت لعدة سنوات، وتخرج من مركز الإبداع في الأوبرا المصرية، ظهر لأول مرة في فيلم “الحكاية دول حكاية” عام 1999م مع الفنان راغب علامة، ثم عمل في الكثير من المسرحيات ما بين التمثيل والإخراج.

سامح حسين وأشرف عبدالباقي:

اكتشفه الفنان أشرف عبد الباقي وأدخله في مسلسله الجديد سيت كوم “راجل وست ستات” والذي وجد فيه شهرة كبيرة بدور رمزي الفتى الساذج خفيف الظل، وقام بعدها بالاشتراك في العديد من الأفلام مثل فيلم “إتش دبور” مع الفنان أحمد مكي،

جوائز سامح حسين:

حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مهرجان القاهرة للإعلام العربي في عام 2008 عن مسلسل “راجل وست ستات”، وحصل على جائزة الدير جيست أحسن مسلسل كوميدي عام 2009، سامح مهتم بالرياضة فهو أهلاوي متعصب،

زوجة سامح حسين:

وتزوج الفنان المصري من وسام حامد وهي من خارج الوسط الفني ورزق منها بنتان هما (فاطمة ومريم). ودخلت زوجته إلى الوسط عبر بوابة التأليف وذلك بعد أن كتبت لزوجها فيلم “عيش حياتك” الذي قدمه في عام 2018، وهو فيلم رومانسي كوميدي،وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً.

سامح حسين يعلن مد فترة عرض «حلم جميل» للمرة الخامسة

من ناحية أخرى، وجه الفنان سامح حسين الشكر للبيت الفني للمسرح لقرار مد فترة عرض إضافية جديدة للعرض المسرحي الخاص به «مسرحية حلم جميل».

وعلّق الكوميديان على القرار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلا: «الحمد لله بعد النجاح الجماهيرى والنقدى الكبيرين قرر البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة مد فترة عرض إضافية».

وأضاف أن العرض من إنتاج المسرح الكوميدي، حيث يستمر لمدة ١٥ ليلة جديدة، وللمرة الخامسة ابتداءً من اليوم على المسرح العائم بالمنيل.

وكانت المسرحية قد عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجده بحرى ضمن برنامج وخطة “المواجهة والتجوال” وهو مشروع يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

“حلم جميل” عن رائعة “تشارلى شابلن” وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

“حلم جميل” من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

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