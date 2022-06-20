شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يجسد شخصية سايس في فيلم "19 ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد خالد صالح ضمن أحداث فيلم "19 ب" شخصية سايس يشعر بالظلم بسبب طبيعة شغله، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سيد رجب ناهد السباعى ونبيل نور الدين وعبد العزيز مخيون.

أحداث الفيلم تدور فى فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

وانتهى مؤخرًا الفنان أحمد خالد صالح من تصوير دوره في فيلم "عمهم" مع النجم محمد إمام، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث يجسد أحمد شخصية أحد منافسى محمد إمام ويدخل معه في العديد من الصراعات خلال أحداث الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار أكشن شعبى.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من أيتن عامر، باسم سمرة، محمد سلام، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين، وتتدور احداث الفيلم حول سلطان، وهو ملاكم ومدرب رياضي يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهم الصدفة ليكتشفان مطبعه لتزوير الدولار.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد خالد صالح عرض مسلسل "آخر دور" المكون من 12 حلقة، على احدى المنصات الرقمية، والعمل بطولة دينا الشربينى، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار تشويقى مثير.

كما ينتظر أحمد خالد صالح طرح فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة، والعمل تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.