شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم توم هانكس و أوستن بتلر Elvis الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صفحة imax عن موعد عرض فيلم ألفيس، حيث تستقبله السينما يوم الأربعاء المقبل، وهو فيلم السيرة الذاتية Elvis الذي تدور أحداثه حول النجم الشهير إلفيس بريسلي، وعرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو من إخراج الأسترالي باز لورمان.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

ويلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 ، مؤخرا، وفقا لما نشره موقع "deadline".

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيرًا في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.