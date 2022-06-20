شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ابتعادها عن التمثيل.. كاميرون دياز بصحبة ابنتها وزوجها فى مطار نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة كاميرون دياز أثناء تواجدها بصحبة العائلة مؤخرًا، سواء زوجها أو ابنتها، مثلما ظهر خلال الصور في مطار جون كنيدي في مدينة نيويورك مؤخراً، وارتدت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا زيًا أسود بالكامل إلى جانب حذاء رياضي برتقالي لامع، وشوهدت وهي تدفع حقائبها.



كاميرون دياز

وكانت كشفت النجمة العالمية كاميرون دياز خلال حوار سابق أنها أصبحت نادراً ما تفكر في مظهرها، ولا تغسل وجهها مطلقاً على الرغم من امتلاكها العديد والعديد من منتجات عناية بالبشرة، وحسب موقع مجلة peopleتحدثت دياز حول مدى الانطلاق الذي تشعر به في حياتها منذ أن ابتعدت عن الأضواء، وذلك في حوار مع برنامج "رول بريكرز" .



زوج كاميرون دياز وابنتها

وقالت كاميرون دياز في تصريحاتها إن إغراءات هوليوود بمثابة مصيدة هربت منها عقب زواجها من المغني بنجي مادين عام 2015، في حين تردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ100 مليون دولار منذ ابتعادها عن الأضواء، ويبدو أنها لا تشعر بالندم على الإطلاق.

وقالت دياز "إنني ضحية تماماً لكل حالات الاعتراض الاجتماعية والاستغلال التي تتعرض له المرأة"، وأضافت "من الصعب أن لا تنظر لنفسك وتحكم عليها على أساس مقاييس الجمال الأخرى، وخلال الثمانية أعوام الماضية، أصبحت مثل الحيوان البري.. لا أهتم، آخر شيء أفكر فيه يومياً هو كيف أبدو..لا أغسل وجهي مطلقاً" مشيرة إلى أنها تملك منتجات عناية بالبشرة مكدسة على الأرفف يكسوها الغبار، وأنها أصبحت أقل تركيزا على مظهرها هذه الأيام، وأضافت دياز إلى أن أولويتها مع اقترابها من عامها الخمسين هي أن " تبقى قوية".