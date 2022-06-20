أوسم من أحمد سعد.. أول صورة لعريس الفنانة ريم البارودي الجديد… تعرّفوا عليه!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 03:54 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي، الشــكـوك حول خطوبتها، بصورة نشرتها على خاصية “ستوري” على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”.

ريم البارودي نشرت صورة يدها بها دبلة ومعها يد رجل، ولم ترفقها بأي تعليق، مما أثار التكهنات حول خطوبتها سرا.

ريم البارودي تعلن خطوبتها عبر إنستجرام

ريم البارودي تتحدث عن قصة حب جديدة في حياتها:

وكانت قد اعترفت الفنانة المصرية ريم البارودى العام الماضي أنها تعيش قصة حب جديدة مع أحد رجال الأعمال، لكنها رفـضت تمامًا الكشف عن هويته أو التصريح بأي تخــــص هذه العلاقة.

ريم البارودي كشفت أسباب إخفـائها هوية حبيبها الجديد، بقولها: “مش هقول دلوقت.. وإحنا عندنا المجتمع الشرقي بيرفـض الحاجات اللي زي دي.. لما يبقى في حاجة حقيقية هقول”.

وكانت قد أكدت الكثير من التقارير الصحفية منذ عدة أشهر أن الفنانة المصرية ريم البارودي تعيش حاليًا قصة حب جديدة.

صورة متداولة للفنانة ريم البارودي مع عريسها الجديد

فقد أكدت التقارير أن ريم البارودي كانت تعيش خلال الفترة الماضية قصة عاطفية مع رجل من خارج الوسط الفني، وبعد قصة حب سريعة، اتفق الطرفان على الزواج رسميًا.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع ريم البارودي برجل وسيم، قيل أنه حبيبها الجديد.

زواج ريم البارودي من أحمد سعد:

يُذكر أن ريم البارودي كانت قد تزوجت من قبل من الفنان أحمد سعد، واستمر زواجهما لفترة قصيرة، وذلك بعد فترة خطوبة طويلة استمرت 7 سنوات.

وكانت الفنانة المصرية ريم البارودي قد كشفت من قبل تفاصيل عن علاقتها بزوجها السابق الفنان أحمد سعد، حيث أكدت أنها تعرضت للخيانة، وأن سعد اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة.

وقد أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي مؤخرا تصـــالحها مع الفنانة سمية الخشاب، بعد سنوات من الخـلاف بينهما بسبب زوجهما السابق الفنان أحمد سعد.

ريم البارودي أكدت، في تصريحات لبرنامج “theinsiderar”، أنها تصالحت مع سمية الخشاب، من خلال مكالمة هاتفية لها مع خبير تجميل مشترك بينهما.

وكشفت التفاصيل، بقولها: “هو كان عندها في الاستديو، وأنا كنت بكلمه عشان عندي برنامج وبحضر له، فقالي أنا عند سمية، قولتله طيب سلملي عليها، هو اداها التلفون، والحتة دي فرقت جدا”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بانتهاء خـلافاتهما.

ويأتي تصالح سمية الخشاب وريم البارودي، بعد خـلاف قارب العامين وسط حرب كلامية على خلفية زواج الأولى من أحمد سعد، واتهامها بأنها أفسدت زيجته من الثانية.

آخر أعمال ريم البارودي

وعن أخر أعمال الفنانة ريم ذكرت أنها شاركت في “مسلسل نقل عام” وهو المسلسل الذي تم عرضه قبل الموسم الرمضاني وحصل على نجاح كبير، حيث شارك فيه مجموعة من كبار الممثلين في الوطن العربي ومنهم محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، محمد محمود عبد العزيز، دينا، نور النبوي، نهلة سلامة، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

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