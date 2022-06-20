شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يُحيي حفلا غنائيا مع صديقه جيف بيك بمهرجان هلسنكي بلوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي جوني ديب وهو يحيي حفلا غنائيا مع صديقه جيف بيك في مهرجان هلسنكي بلوز في فنلندا، وهو الظهور الأول منذ أن اعترفت حبيبته السابقة آمبر هيرد بأنها لا تستطيع تحمل دفع 8.3 مليون دولار تعويضات مُنحت لجوني ديب.

وفي سياق متصل دعا نجم هوليوود جونى ديب، محاميته التى لفتت الأنظار وأثارت الجدل، كاميل فاسكيز، لزيارة أوروبا معه هذا الصيف، وهذا ما كشفت عنه "كاميل" فى مقابلة مع Univision مؤخرًا.

وقالت المحامية البالغة من العمر 37 عامًا: "آمل أن أكون فى أوروبا هذا الصيف حيث يتواجد، وقد طلب منى الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك"، يأتي هذا بينما كانت هناك شائعات أن فاسكيز وديب، يتواعدان، ومع ذلك، نفت المحامية هذه التكهنات علنًا.

وتمت ترقية فاسكيز، التى فازت بقلوب معجبى ديب، لتصبح شريكًا فى مكتبها القانونى، بعد أن سرقت الأضواء لمساعدة ممثل قراصنة الكاريبى فى فوزه فى قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

يأتي هذا فيما تواجه الممثلة العالمية أمبر هيرد، الانهيار الوظيفى والمالى، بعد خسارة قضية تشهير ضخمة ضد زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب، والتى تركتها مع فاتورة تعويضات بقيمة 8.35 مليون دولار.