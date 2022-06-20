شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "فارس" من دور العرض بعد 4 أسابيع من عرضه لضعف إيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت بعض دور العرض رفع فيلم "فارس" بعد 4 أسابيع عرض فقط، وذلك بسبب ضعف إيراداته، إذ حصد الفيلم خلال فترة تواجده في السينمات 700 ألف جنيه فقط، ويأتي ذلك في الوقت التي تستقبل فيه دور العرض أفلام جديدة للمنافسة في موسم عيد الأضحى المقبل، وعرض فيلم فارس مع ثلاثة أفلام أخرى، وهم، "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، وفيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، وفيلم "زومبى" بطولة نجوم مسرح مصر على ربيع وحمدى المرغنى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور قصة الفيلم حول فارس (أحمد زاهر)، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى) الذى يعاني من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، وذلك يدفع فارس للانتقام منه خلال الأحداث في اطار تشويقى مثير.