شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يواجه منتحلى صفته على وسائل التواصل الاجتماعى بالغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النجم العالمي جوني ديب جمهوره ومتابعيه من حسابات مزيفة تنتحل صفة أو تدعي أنها تابعة لأحد من فريقه، مؤكدا من خلال ستوري علي حسابه الشخصي، أنه ليس له حسابات سوي الحسابات المعلنة وأن الباقي مزيفيين.

وأشار جوني ديب إلى أن فريقه يعمل بشكل جاد على غلق تلك الصفحات حتي لا تنتحل صفته وتتاجر باسمه.

وفي سياق متصل دعا نجم هوليوود جونى ديب، محاميته التى لفتت الأنظار وأثارت الجدل، كاميل فاسكيز، لزيارة أوروبا معه هذا الصيف، وهذا ما كشفت عنه "كاميل" فى مقابلة مع Univision مؤخرًا.

وقالت المحامية البالغة من العمر 37 عامًا: "آمل أن أكون فى أوروبا هذا الصيف حيث يتواجد، وقد طلب منى الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك"، يأتي هذا بينما كانت هناك شائعات أن فاسكيز وديب، يتواعدان، ومع ذلك، نفت المحامية هذه التكهنات علنًا.

وتمت ترقية فاسكيز، التى فازت بقلوب معجبى ديب، لتصبح شريكًا فى مكتبها القانونى بعد أن سرقت الأضواء لمساعدة ممثل قراصنة الكاريبى فى فوزه فى قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

يأتي هذا فيما تواجه الممثلة العالمية أمبر هيرد، الانهيار الوظيفى والمالى بعد خسارة قضية تشهير ضخمة ضد زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب، والتى تركتها مع فاتورة تعويضات بقيمة 8.35 مليون دولار.



جوني ديب يواجه منتحلي صفته علي وسائل التواصل الاجتماعي بالغلق