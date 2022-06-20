شاهد.. صدمة عمرو اديب من نكت احمد سعد: “من حجيبك ثاني البرنامج”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 صباحاً - استضاف الاعلامي المصري عمرو اديب مواطنه الفنان احمد سعد في حلقة الامس من برنامج الحكاية المذاع على قناة “أم بي سي مصر”. وكشف احمد سعد خلال الحلقة عن جانب اخر من شخصيته حيث قال “كل الناس القريبة مني تعرف اني انا بحب المرح واللذاذة ودائما بهزر”. وقدم احمد سعد مجموعة من النكت مثل “مرة سمكة عطست راحت قالت للسمكة اللي جنبها ما معكيش قنديل؟” و “مرة واحد ظابط حب يخرج ولاده وداهم مسرح الجريمة”. وقد علق عمرو اديب على نكت احمد سعد قائلا “مش هجيبك تاني البرنامج.. تنتررراااتنتنتن”.

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