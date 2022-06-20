تعرّفوا إلى والدة مصطفى قمر الراحلة بصورة نادرة لها.. الشبه بينهما كبير

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 صباحاً - ظهرت والدة الفنان المصري مصطفى قمر الراحلة، في صورة نادرة لها، عبر صفحته الخاصّة على موقع التّواصل الاجتاعي «إنستجرام»، إذ عبّر الفنان عن اشتياقه وحبّه الكبير لها.

في التّفاصيل، نشر الفنان المصري ​مصطفى قمر​، صورة لوالدته الراحلة وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعبر قمر عن إشتياقه لها، قائلًا :” أمي يا اغلى حبيبة من قلبي انتي القريبة باهديكي الف سلام يا أم الحنان والطيبة في البعد وحداني ياما انتي واحشاني باحلم اعود تاني من بعد طول غيبة”.

وأضاف قمر :”ربنا يرحمك يا امي ويجعل مأواكي الجنة معلش اصلها جاية علي بالي بقالها شوية ولما شفت الصورة دي اشتقتلها اكتر، ادعولها”، الصورة نالت إعجاب متابعي قمر، الذين أكدوا على الشبه الكبير بينه وبين والدتها الراحلة.

مصطفى قمر يتحدث عن آخر أعماله الفنية

وعلى الصعيد الفنّي، كَشَفَ النجم مصطفى قمر عن رَأيه في التعاون مع النجمة المصرية سمية الخشاب، حيث أوضح أن هذا التعاون يسعده في أن يكونا في عمل درامي أو سينمائي واحد، وذلك خلال احتفال راديو إنرجي 92.1 بالفنان مصطفى قمر الذي كان نجم شهر مايو (أيار)، مع سلمى قاسم، وعلى مدار ساعتين كشف قمر العديد من كواليس أعماله.

وتحدث مصطفى خلال استضافته عبر أثير الإذاعة المصرية، عن العديد من الأمور حيث كان أبرزها كشفه عن سَبب تأجيل مسلسل «منحنى خطر » وخروجه من السباق الرمضاني الأخير.

وأشار مصطفى قمر إلى أنّ خروج مسلسل «منحنى خطر» من رمضان كان بسبب ضِيق الوقت، حيث كان هناك الكثير من التعديلات على الورق الذي كان غير مكتمل أيضًا.

أمّا عن عودته للتعاون مرة أخرى مع النجمة سمية الخشاب، بعد غياب 19 عامًا، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «مسلسل ظروف خاصة» فقال إنّ منتج العمل تَحَدّث معه عن مسلسل يجمعه بسمية، فَرَحّب بالفكرة، مشيرًا إلى أنّه يُحِبّ أن يكرر التعاون مع سمية الخشاب.

كما تحدث المنتج مع سمية ولم تمانع هيب أيضًا ولكن لم يصل لمصطفى قمر ورق المسلسل حتى الآن.

وكشف قمر عن تحضيره عددًا من الأغاني الفترة القادمة، قائلاً: «هناك أغنية سينغل سيتم طرحها في الصيف باسم (وصلولوه إنه غايب)، بجانب المزيد من الأغاني الجاري التحضير لها والتي ستطرح على طريقة الفيديو كليب».

وعن السينما وآخر أفلامه «فين قلبي»، قال إنّ الفيلم تعرض للظلم، وأوضح: «أنا قدمت ما أحبه، والفيلم تّعب فيه جداً وحالياً سيتم عرضه في أكثر من قناة».

وعن الأعمال الغنائية التي قدمها ومنها أغنية «زحمة الأيام»، قال: «أعتبرها تم تنفيذها لتكريم الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم اللذين توفيا ونحن نعمل على الأغنية، وكنت متأثراً جدا وقت تصويرها، الجمهور كان في حاجة إلى هذا التعاون».

يُذكر أن الفنان مصطفى قمر غاب عن المشاركة في ماراثون رمضان 2022 الماضي، حيث خرج من السباق بمسلسل “منحنى خطر” في آخر لحظة لعدة أسباب، وتعاقد قمر على مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، ويشاركه البطولة عدد من ألمع النجوم، من إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محروس المصري.

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