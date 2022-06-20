كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 صباحاً - تعرَّضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف محرج أثناء غنائها على المسرح أمس في الأردن حيث ظهرت عليها علامات الفزع بشكل واضح.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة وهي تقدم أغنية «ما تيجي هنا» أثناء تفاعلها مع الجمهور.
وظهرت نانسي وقد أصيبت بالفزع بسبب خروج دخان مفاجئ ضمن تأثيرات الحفل.
وتخطت الموقف المثير بعدما ارتبكت بشكل ملحوظ وقالت ممازحةً الجمهور: “ما يينعمل معي هيك انا حرام”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تصاب بالرعب على المسرح: “ما بينعمل معي هيك حرام”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.