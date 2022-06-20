نانسي عجرم تصاب بالرعب على المسرح: “ما بينعمل معي هيك حرام”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 صباحاً - تعرَّضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف محرج أثناء غنائها على المسرح أمس في الأردن حيث ظهرت عليها علامات الفزع بشكل واضح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة وهي تقدم أغنية «ما تيجي هنا» أثناء تفاعلها مع الجمهور.

وظهرت نانسي وقد أصيبت بالفزع بسبب خروج دخان مفاجئ ضمن تأثيرات الحفل.

وتخطت الموقف المثير بعدما ارتبكت بشكل ملحوظ وقالت ممازحةً الجمهور: “ما يينعمل معي هيك انا حرام”.