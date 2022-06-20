شابة جريئة ومثيرة.. رانيا يوسف تحتفل بتخرج إبنتها نانسي التي باتت تُشبهها بشكل لا يصدق – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بتخرج ابنتها “نانسي”، ونشرت مجموعة صور جمعتها بها من حفل تخرجها.

رانيا يوسف ظهرت في صور الحفل، التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تبال الصور والفيديوهات “إنستجرام” بـ “لوك” جديد، حيث أطلت بشعر كيرلي قصير، بينما ارتدت ابنتها زي التخرج.

الفنانة المصرية علّقت على الصور، بقولها: “أحلى واجمل يوم في عمري وننوسه بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليًا ولاختك ولابوكي ونشوفك اسعد وانجح بنوته عـمري كله وحياتي ليكي ولاختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعـمر مامي”.

وظهرت نانسي محمد مختار مع والدتها رانيا يوسف متقاربة بعض الشيئ منها من جهة الملامح والشكل، في حين أن أختها الكبرى “ياسمين” تبدو بملامحها نُسخة عن والدها المنتج محمد مختار طليق رانيا يوسف.

رانيا يوسف تكشف حقيقة زواجها للمرة الرابعة:

وكانت قد كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حقيقة زواجها للمرة الرابعة، مؤكدة أنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى.

وقالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا سينما”: “لا أفكر في الموضوع وانتهى من حياتي تمامًا، التجارب حولنا غير مثمرة، ونسبة الطـــلاق وصلت لـ90 في المئة”.

وعن إثـارتها الدائمة للجـدل، دافعت عن نفسها قائلة: “الجـدل لطيف أن يتحدث الجمهور عنك، لكن أنا لا أفعل أي شيء الناس تركز في حياتي وتصرفاتي”.

وأضافت: “أنا أعمل في هدوء وحياتي هادئة حتى أنني لا أتواجد كثيرًا في المناسبات الاجتماعية، لكن الأمر جيد بالنسبة لي أن يركز الجمهور معي”.

وكشفت رانيا يوسف كيفية تمضيتها للوقت بالقول: “طوال الوقت أعمل وأربي بناتي، وإذا وجدت وقت فراغ ألعب رياضة، وليس لدي نظام غذائي محدد لكن بعد الساعة الثامنة لا أتناول أي طعام”.

زيجات رانيا يوسف:

الزيجة الأولى في حياة رانيا يوسف كانت من المنتج محمد مختار، والذي تزوجته رغم فرق السن الكبير بينهما وأنجبت منه ابنتيها، وانفصلت عنه بعد زواج استمر لأكثر من 10 سنوات واتهمته بعد ذلك بالبخـل وعدم الانفاق على بناته.

تزوجت رانيا يوسف مرة ثانية من كريم شبراوي، ولم تستمر هذه الزيجة سوى 4 شهور، واتهـمته بالنصـب عليها والاستيـ ـلاء على أموالها.

أما الزيجة الثالثة فكانت من المهندس طارق عزب واستمرت 6 سنوات وانفصلت عنه في هدوء بدون أي مشاكل معلنة.

رانيا يوسف تنتهي من تصوير مسلسل “عالم تاني”

وانتهت الفنانة رانيا يوسف من تصوير “مسلسل عالم تاني” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مسلسل “عالم تاني” تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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