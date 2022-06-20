ياسمين عز تدافع عن ياسمين صبري: “دي فاتن حمامة الجيل بتاعنا”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 02:47 صباحاً - داعفت الإعلامية المصرية ياسمين عز، عن مواطنتها الفنانة ياسمين صبري، إثر الانتقادات التي تتعرض لها الأخيرة، بسبب مسلسل ”الشادر“ ووصفتها بأنها “فاتن حمامة هذا الجيل”

وكانت صبري قد أعلنت اعتذارها عن العمل ”لضعف مستوى السيناريو“ بحسب قولها، ليظهر المخرج سامح عبد العزيز، وينفي تصريحاتها.

وقالت الإعلامية ياسمين عز، خلال حلقة، اليوم الأحد، من برنامجها ”كلام الناس“ المذاع عبر شاشة ”mbc مصر“ إن “ياسمين صبري في حالها وطول عمرها ما تتدخلش باللي مالهاش فيه، ما بتعمل مشاكل، ما عندها صراعات مع حد، مع عندهاش مشاكل مع فنانة او فنان ما، بيتكلموا عليها وما بترد، بقولوا وبعيدوا يتدخلوا في حياتها الشخصية وحياتها الفنية وما بتتكلمش ولا بترد ولا بتقول وعايشة في حالها ليه كل كم يوم نهاجمها ونقطع فيها بالشكل ده”.

وتابعت ”ياسمين صبري نفس مدرسة فاتن حمامة في التمثيل، وتمثّل بهدوء زيها، ودلوقتي تطورت أكثر، وحرام نقطّع فيها، وننتقدها كدا، ولاّ عشان في حالها يبقى حقها مُستباح؟“.

وأضافت عز: ”ما ينفعش نقول إنها اعتذرت عن مسلسل الشادر لأنها مش مناسبة للدور أو مش عارفة تمثل، الكلام دا عيب بحق نجمة كبيرة زي ياسمين صبري بقالها كثير بتمثل، وكل الجمهور حبّها وحب طريقتها في التمثيل“.

وكانت ياسمين صبري، قد أعلنت مؤخرًا اعتذارها عن بطولة مسلسل ”الشادر“، الذي كان من المقرر أن تشرع في تصويره خلال الأيام الماضية ”بسبب ضعف مستوى السيناريو“.