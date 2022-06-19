شكرا لقرائتكم خبر عن لوحتان جديدتان لـ صلاح طاهر وصالح رضا تعودان لوزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت وزارة الثقافة، لوحتين جديدتين لوحة للفنان صلاح طاهر، وأخرى للفنان صالح رضا، واللوحتان كانتا مع المقاول الذي سلم منذ أيام قليلة لوحة الفنان عبد الهادي الجزار، التي جرى استردادها مؤخرًا.

جدير بالذكر، أن وزارة الثقافة استعادت منذ أيام لوحة مفقودة للفنان عبد الهادى الجزار، وذلك بعد صدور بيان تحذيرى من قطاع الفنون التشكيلية، حول اللوحة، حيث اتصل حائز اللوحة بابنة عبد الهادى الجزار "فيروز الجزار"، مبديا رغبته فى تسليم اللوحة إلى وزارة الثقافة، وعلى الفور شكلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لجنة فنية لفحص العمل والتأكد من أصلية ونسب اللوحة لعبد الهادى الجزار، وتبين بعد فحص اللوحة من خلال أجهزة الفحص التكنولوجية الحديثة أن العمل أصلى ويعود تاريخه إلى عام 1964 وفقدت عام 1971.

ومن جانبه قال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه اللوحة سوف تعرض فى متحف الفن الحديث، ورغم أن حالتها ممتازة للغاية ولكن يجب أن تخضع للترميم أولا قبل العرض فى المتحف، مضيفا أنه تم فحص اللوحة من خلال أجهزة حديثة وتأكدنا من أصلية اللوحة، وسوف يتم تنظيم احتفالية كبرى يوم عرضها فى المتحف الفن الحديث.



لوحتان جديدتان تعودان لـ وزارة الثقافة.. العملان لـ صلاح طاهر وصالح رضا