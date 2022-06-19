شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الفنان محمد الحلو من العمليات بعد تسليك شرايين القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الفنان الكبير محمد الحلو من غرفة العمليات، منذ قليل، وذلك بعدما أجرى جراحة تسليك شرايين بالقدم وركب 6 دعامات بالقدمين.

وقال الناقد الموسيقي أمجد مصطفى، على حسابه بفيس بوك: "الحمد لله الفنان الكبير محمد الحلو خرج من غرفة العمليات حالا.. بعد أن أجرى جراحه تسليك شرايين القدم كما قام الطبيب بتركيب 6 دعمات بالقدمين.. ندعو الله أن يتم شفاه على خير و يعود لجمهوره فى اسرع وقت ".

وكان حمادة الحلو، نجل الفنان الكبير محمد الحلو، قد قال لـ"الخليج 365"، إن والده يعاني جلطات في الساق تسببت في انسداد شرايين الساق، أعلن حمادة الحلو عن إصابة والده الفنان محمد الحلو بانسداد فى شرايين الساقين بنسبة 80%، مؤكدا أن الأطباء قرروا حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، حيث طالب جمهوره بالدعاء لوالده لتخطي أزمته الصحية.

وكتب حمادة الحلو في منشور على "فيس بوك": "أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يا رب اشفه شفاء لا يغادر سقما".



خروج الفنان الكبير محمد الحلو من العمليات بعد تسليك شرايين القدم