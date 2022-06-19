شكرا لقرائتكم خبر عن مريم محمد صبحي تهنئ والدها بعيد الأب: كل سنة وأنت طيب يا بابا بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على مشاركة جمهورها بصور مجمعة له مع ابنته "مريم" لتوثيق رسالتها لوالدها بمناسبة عيد الأب الذي يحل اليوم، حيث ظهرت مريم برفقه والدها في مراحل عمرية مختلفة، وكتبت الصفحة: "مريم تُهنئ والدها الفنان محمد صبحي بمناسبة عيد الأب 21 يونيو، كل سنة وانت طيب يا بابا، عيد أب سعيد، بحبك".



الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي

انتهى النجم الكبير محمد صبحي، من تصوير لقاء مع برنامج "لايت شو"، الذى يعرض على قناة الحياة، وتقدمه المذيعتان أميرة عدلى وآية الغريانى، وتحدث من خلاله عن عودته بعدة أعمال خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن رأيه في حال المسرح حاليا .

برنامج "لايت شو" يُعرض أيام الخميس والجمعة على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم أحمد السقا وسمية الخشاب ودرة وإلهام شاهين والفنان صلاح عبد الله، وهانى رمزى، ودياب، وإدوارد ودرة وإلهام شاهين وأشرف عبد الباقى وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.