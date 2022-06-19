شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يقدم مسلسل كرتون للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد أمين، عن تحضيره لمسلسل كارتون للأطفال وذلك من خلال حسابه علي "فيس بوك" حيث قال: "طول الوقت عندي حلم مستمر إني أرجع أعمل عمل فني للأطفال.. وفي دماغي أفكار كتير بتتحول لمشاريع على الورق والخطط تتأجل زي مشاريع تانية كتير.. بس مع القلق اللي جوانا كلنا على ولادنا من المحتوى اللي بيتقدملهم واللي هو منغير بدايل تقريبا.. حسيت إن ده وقتها وقررت اتكل على الله.. وأشمر وأبدأ شغل فوراً".

وأضاف: "وبشكل عاجل في مسلسل كرتون جديد للأطفال.. قريب جدًا هتتعرفوا على تفاصيل أكتر.. العمل هايكون من إنتاجي ورزقي على الله.. ويارب يطلع للنور قريب ونتعاون مع فنانين وجهات حابة فعلاً تطلع شغل يستحقه أطفالنا ومستقبلهم.. دعواتكم لأولادنا.. ربنا يحفظهم ويحفظ عقولهم".

أخر أعمال أحمد أمين كان مسلسل "جزيرة غمام" والذي عرض علي قناة أون وهو من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون وأخرين.



أحمد أمين يقدم مسلسل كرتون للأطفال من إنتاجه