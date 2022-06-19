شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد وحسام داغر يؤديان مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفنان المغربى سعد لمجرد مناسك العمرة بصحبة والدته أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، وتصادف وجوده مع الفنان حسام داغر، حيث نشر حسام داغر صورًا تجمعه بالفنان سعد لمجرد على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "الحمد لله ربنا كرمني اليوم بعمرة لوالدتي الله يرحمها بصحبة أخويا وحبيبي سعد لمجرد ووالدته حبيبتي الفنانه نزهة الرجراجي كانت اجمل صحبة مع اصدقائي وأجمل عمرة ليكي يا حبيبتي ".



سعد لمجرد

وأحيا سعد لمجرد حفلاً غنائياً بصحبة المطربة اللبنانية إليسا يوم الجمعة الماضية، ضمن حفلات موسم جدة الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاح أغنيتهما "من أول دقيقة" بعدما تخطت الـ 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال شهر.

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.











